MiLB／洋基1A首位女總仔 傳出遭球「打臉」受傷
今年1月，洋基宣布由波柯維琪（Rachel Balkovec）出任低階1A球隊的總教練，他原先預定將在本周四開始的春訓亮相，成為大聯盟百年來首位女教頭。不過根據紐約媒體報導，日前他在打擊練習中遭球擊中臉部，得休息約一周才可重返崗位。
34歲的波柯維琪過去在洋基低階1A坦帕鏈魚隊擔任打擊教練時就受到不少矚目，今年1月更聘請他成為總教練。據昨天《紐約郵報》的報導，他在當地時間周二打擊練習時遭球「打臉」，經檢查後雖沒有腦震盪，但醫生仍建議他休息5至7天。
波柯維琪則發出聲明表示自己「很幸運」，他寫道：「醫生限制了我接下來幾天的活動，我也會遵照他們的指示。雖然我已經開始想念和球員、工作人員在一塊兒的時光，但我想這不會影響我在例行賽所扮演的角色和職責。」
Yankees’ Rachel Balkovec struck in face by batted ball, spring manager debut with Tampa Tarpons on hold https://t.co/qilFGBks7m— John Siracusa (@john_siracusa) March 24, 2022
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