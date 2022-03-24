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MiLB／洋基1A首位女總仔 傳出遭球「打臉」受傷

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基1A女教練日前遭球擊中臉部，必須休息5至7天才能重返崗位。 美聯社
洋基1A女教練日前遭球擊中臉部，必須休息5至7天才能重返崗位。 美聯社

今年1月，洋基宣布由波柯維琪（Rachel Balkovec）出任低階1A球隊的總教練，他原先預定將在本周四開始的春訓亮相，成為大聯盟百年來首位女教頭。不過根據紐約媒體報導，日前他在打擊練習中遭球擊中臉部，得休息約一周才可重返崗位。

34歲的波柯維琪過去在洋基低階1A坦帕鏈魚隊擔任打擊教練時就受到不少矚目，今年1月更聘請他成為總教練。據昨天《紐約郵報》的報導，他在當地時間周二打擊練習時遭球「打臉」，經檢查後雖沒有腦震盪，但醫生仍建議他休息5至7天。

波柯維琪則發出聲明表示自己「很幸運」，他寫道：「醫生限制了我接下來幾天的活動，我也會遵照他們的指示。雖然我已經開始想念和球員、工作人​​員在一塊兒的時光，但我想這不會影響我在例行賽所扮演的角色和職責。」

紐約 洋基 大聯盟

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