MiLB／洋基1A首位女總仔 傳出遭球「打臉」受傷

今年1月,洋基宣布由波柯維琪(Rachel Balkovec)出任低階1A球隊的總教練,他原先預定將在本周四開始的春訓亮相,成為大聯盟百年來首位女教頭。不過根據紐約媒體報導,日前他在打擊練習中遭球擊中臉部,得休息約一周才可重返崗位。

34歲的波柯維琪過去在洋基低階1A坦帕鏈魚隊擔任打擊教練時就受到不少矚目,今年1月更聘請他成為總教練。據昨天《紐約郵報》的報導,他在當地時間周二打擊練習時遭球「打臉」,經檢查後雖沒有腦震盪,但醫生仍建議他休息5至7天。

波柯維琪則發出聲明表示自己「很幸運」,他寫道:「醫生限制了我接下來幾天的活動,我也會遵照他們的指示。雖然我已經開始想念和球員、工作人​​員在一塊兒的時光,但我想這不會影響我在例行賽所扮演的角色和職責。」

