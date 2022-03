MLB／甩肉10公斤肥肚消失！ 小葛雷諾加薪逾12倍年薪2.2億

藍鳥趕在大聯盟薪資仲裁協議截止日前與重砲小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)簽下一年790萬美元(約新台幣萬元)合約,以避免雙方日後法庭相見。而推特上也流傳著小葛雷諾「甩肉」成功的照片,肚子上的肥肉幾乎完全消失。

小葛雷諾日前在熱身賽首打席就打出超大號全壘打,不過他自評狀態尚未調整至最佳,有時候還是看不清曲球與速球,他也期許自己在春訓過程能盡快調整至100%狀態。

而大聯盟記者高梅茲(Hetor Gomez)在推特表示小葛雷諾成功甩肉10公斤,體重下降至108公斤,並放上對照圖,只見小葛雷諾的肚子從突出變得扁平,腰間肥肉也幾乎消失。

Jose Fortuna, personal trainer of Vladdy Jr.: "Thanks to God for giving me the opportunity of working with Vladdy Jr. In just one month we achieved the goal we set for ourselves to. With all of Vladdy Jr.'s hard work and dedication he was able to drop from 261 to 239 pounds". pic.twitter.com/vZJANJqs1a