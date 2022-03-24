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MLB／甩肉10公斤肥肚消失！ 小葛雷諾加薪逾12倍年薪2.2億

聯合新聞網 / 綜合報導
小葛雷諾休季期間成功甩肉10公斤，腰間肉都不見了！ 截圖自小葛雷諾IG
小葛雷諾休季期間成功甩肉10公斤，腰間肉都不見了！ 截圖自小葛雷諾IG

藍鳥趕在大聯盟薪資仲裁協議截止日前與重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）簽下一年790萬美元（約新台幣萬元）合約，以避免雙方日後法庭相見。而推特上也流傳著小葛雷諾「甩肉」成功的照片，肚子上的肥肉幾乎完全消失。

小葛雷諾日前在熱身賽首打席就打出超大號全壘打，不過他自評狀態尚未調整至最佳，有時候還是看不清曲球與速球，他也期許自己在春訓過程能盡快調整至100％狀態。

而大聯盟記者高梅茲（Hetor Gomez）在推特表示小葛雷諾成功甩肉10公斤，體重下降至108公斤，並放上對照圖，只見小葛雷諾的肚子從突出變得扁平，腰間肥肉也幾乎消失。

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