MLB／球團太「摳」惹球員嫌 運動家今天才擺脫0元補強臭名

本季改披巨人戰袍的「珍珠項鍊」外野手彼德森（Joc Pederson）昨在推特貼出2022年團隊薪資前三和倒數三名的球隊，怒批不願花錢補強陣容的球團根本無心求勝。此外，這個休賽季各球團花在自由球員上的金額統計也出爐，截至昨天為止，運動家竟一毛錢都還沒花。

彼德森昨天在推特貼出2022年團隊薪資前三及倒數三名的球隊，根據他的資料，團隊薪資前三分別為道奇2.7億美元、大都會2.49億美元和洋基2.36億，倒數三支球隊則為守護者3560萬美元、海盜3525萬美元、金鶯3000萬美元。

彼德森怒嗆薪資墊底的這3支球隊：「替你們的球迷感到丟臉，如果你們不能變得更好，那就把你的球隊賣給那些想表現給球迷、棒壇看，並至少想努力求勝的人。對不起，這實在令人難以接受。」

Embarrassed for your fan base…be better. If you can’t, sell ur team to somebody that wants to show the fan base and baseball they’re at least trying to compete. Sorry unacceptable pic.twitter.com/n5KZpxgEor — Joc Pederson (@yungjoc650) March 23, 2022

貼文一出也引發迴響，目前已吸引超過5萬7000人按讚，不過也被克利夫蘭媒體指出彼德森的數據並不準確，根據《Cot's Baseball Contracts》，開幕戰守護者的薪資約在4900萬美元左右，但仍為聯盟倒數第三。

而《ESPN》大聯盟記者帕桑（Jeff Passan）也整理出這個休賽季，砸最多錢在自由市場的球隊前五名及倒數五名。前三名毫不意外，分別是遊騎兵5.8億美元、道奇2.66億美元、大都會2.58億美元，接續為老虎和費城人的2.35億2.04億美元。

被彼德森點名「超摳」的金鶯（790萬美元）和守護者（90萬美元）也在墊底的5支球隊中，此外還有釀酒人（1290萬美元）、紅人（550萬美元）和運動家。值得一提的是，截至昨天為止，運動家竟還未花半毛錢簽下自由球員，不過今天《華盛頓郵報》報導，運動家已簽回曾於2013至2017年效力球隊的捕手佛特（Stephen Vogt），合約細節目前尚未透露，但運動家應該可稍稍擺脫「0元」臭名，也有望超越只花90萬美元的守護者了。