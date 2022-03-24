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MLB／球團太「摳」惹球員嫌 運動家今天才擺脫0元補強臭名

聯合新聞網 / 綜合報導
本季轉隊到巨人的前勇士外野手彼德森在推特上貼出團隊薪資排名，痛批墊底球隊根本無心求勝。 法新社
本季轉隊到巨人的前勇士外野手彼德森在推特上貼出團隊薪資排名，痛批墊底球隊根本無心求勝。 法新社

本季改披巨人戰袍的「珍珠項鍊」外野手彼德森（Joc Pederson）昨在推特貼出2022年團隊薪資前三和倒數三名的球隊，怒批不願花錢補強陣容的球團根本無心求勝。此外，這個休賽季各球團花在自由球員上的金額統計也出爐，截至昨天為止，運動家竟一毛錢都還沒花。

彼德森昨天在推特貼出2022年團隊薪資前三及倒數三名的球隊，根據他的資料，團隊薪資前三分別為道奇2.7億美元、大都會2.49億美元和洋基2.36億，倒數三支球隊則為守護者3560萬美元、海盜3525萬美元、金鶯3000萬美元。

彼德森怒嗆薪資墊底的這3支球隊：「替你們的球迷感到丟臉，如果你們不能變得更好，那就把你的球隊賣給那些想表現給球迷、棒壇看，並至少想努力求勝的人。對不起，這實在令人難以接受。」

貼文一出也引發迴響，目前已吸引超過5萬7000人按讚，不過也被克利夫蘭媒體指出彼德森的數據並不準確，根據《Cot's Baseball Contracts》，開幕戰守護者的薪資約在4900萬美元左右，但仍為聯盟倒數第三。

而《ESPN》大聯盟記者帕桑（Jeff Passan）也整理出這個休賽季，砸最多錢在自由市場的球隊前五名及倒數五名。前三名毫不意外，分別是遊騎兵5.8億美元、道奇2.66億美元、大都會2.58億美元，接續為老虎和費城人的2.35億2.04億美元。

被彼德森點名「超摳」的金鶯（790萬美元）和守護者（90萬美元）也在墊底的5支球隊中，此外還有釀酒人（1290萬美元）、紅人（550萬美元）和運動家。值得一提的是，截至昨天為止，運動家竟還未花半毛錢簽下自由球員，不過今天《華盛頓郵報》報導，運動家已簽回曾於2013至2017年效力球隊的捕手佛特（Stephen Vogt），合約細節目前尚未透露，但運動家應該可稍稍擺脫「0元」臭名，也有望超越只花90萬美元的守護者了。

薪資 華盛頓郵報

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