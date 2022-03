MLB／球團太「摳」惹球員嫌 運動家今天才擺脫0元補強臭名

本季改披巨人戰袍的「珍珠項鍊」外野手彼德森(Joc Pederson)昨在推特貼出2022年團隊薪資前三和倒數三名的球隊,怒批不願花錢補強陣容的球團根本無心求勝。此外,這個休賽季各球團花在自由球員上的金額統計也出爐,截至昨天為止,運動家竟一毛錢都還沒花。

彼德森昨天在推特貼出2022年團隊薪資前三及倒數三名的球隊,根據他的資料,團隊薪資前三分別為道奇2.7億美元、大都會2.49億美元和洋基2.36億,倒數三支球隊則為守護者3560萬美元、海盜3525萬美元、金鶯3000萬美元。

彼德森怒嗆薪資墊底的這3支球隊:「替你們的球迷感到丟臉,如果你們不能變得更好,那就把你的球隊賣給那些想表現給球迷、棒壇看,並至少想努力求勝的人。對不起,這實在令人難以接受。」

Embarrassed for your fan base…be better. If you can’t, sell ur team to somebody that wants to show the fan base and baseball they’re at least trying to compete. Sorry unacceptable pic.twitter.com/n5KZpxgEor