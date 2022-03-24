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MLB／洋基還在猶豫 紐媒爆料勁敵藍鳥已接觸賈納
待在洋基14個年頭的38歲老將賈納（Brett Gardner）尚未等到老東家的合約，而今天據紐約媒體報導，與洋基同屬美聯東區的藍鳥對這位經驗老道的外野手展現興趣，並已和賈納的經紀人接觸。
大聯盟封館結束已將近2周，之前表明想繼續留在洋基打球的賈納卻遲遲未與條紋軍簽約，近日《紐約郵報》記者薛曼（Joel Sherman）報導，藍鳥已展開動作和賈納的代表接洽。
報導表示，洋基球團並未透露他們是否會簽回賈納，不過過去多年來屬於他的置物櫃仍空著，背號11號也尚未被其他球員選用，而且他以前也有過春訓末期才簽約的經驗，因此紐媒認為賈納也很可能「突然」回到老東家的懷抱。
目前為止仍不清楚藍鳥有多渴望網羅賈納，但左打的賈納的確能提供板凳席的打擊火力，再加上他老將的經驗，也有助於藍鳥提升競爭力。
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