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MLB／強投克蕭新武器？ 熱身賽大秀曾「苦手」的變速球
3屆塞揚強投「書僮」克蕭（Clayton Kershaw）在休賽季以1年1700萬美元（約新台幣）回歸老東家道奇，今天他在對上守護者的熱身賽中登板先發，主投2.1局失2分但投出4次三振，過程中還以他生涯一直非常少用的變速球三振打者。
克蕭過去在實戰中大多以銳利的四縫線速球、滑球，以及超大幅度的曲球作為武器，變速球的使用頻率則非常低，上季他僅投出過11顆變速球，2020年縮水賽季更只有2顆，但今天他在比賽中使用一些變速球，也收到不錯的效果。
過去克蕭曾坦言他對變速球缺乏手感，如今卻在實戰中派上用場，賽後受訪時他說：「我丟了幾顆不錯的變速球，比去年還要多，感覺還OK，但我現在還在設法進步中。」教頭羅伯茲（Dave Roberts）也訝異於克蕭的變速球：「我們看過幾次，但始終沒辦法把這顆球帶到例行賽來用，因為他總是找不到自己喜歡的握法。不過現在，他可能找到了。」
而據在場美媒觀察，今天克蕭速球約在89英哩（約143公里）左右，雖然他主投2.1局失掉2分，但投球看起來相當犀利，令對方打者難以將球打得強勁。
Clayton Kershaw, Changeup. 👌 pic.twitter.com/ecRTXM1oE7— Rob Friedman (@PitchingNinja) March 23, 2022
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