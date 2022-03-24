MLB／又要辜負大谷翔平？ 天使放棄補強只因想保持薪資彈性

天使隊在去年11月就簽下「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard），當時外界認為天使終於要好好補強，不辜負大谷翔平的期待了。然而，就在天使近日再簽下幾名投手後，天使又宣布放棄補強了，原因就是想保持薪資彈性。

繼簽下辛德賈德後，天使又相繼網羅多名牛棚投手，包含左投盧普（Aaron Loup）、泰普拉（Ryan Tepera）、布萊德利（Archie Bradley），以及可進入先發輪值的二刀流好手羅倫森（Michael Lorenzen），期間也以4年5800萬美元（約新台幣16億6080萬元）簽回自家守護神伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）。

據《The Ahtletic》報導，天使本季原本想補強右打戰力，前美聯全壘打王沃特（Luke Voit）、大都會隊戴維斯（J.D. Davis）、金鶯隊曼西尼（Trey Mancini）等人都在名單中。但天使在簽下泰普拉後，索性右打、先發投手都不簽了，為的就是想保留更多薪資彈性。

根據數據網站的預測，天使隊先發輪值依序為大谷翔平、辛德賈德（Noah Syndergaard）、山多瓦（Patrick Sandoval）、羅倫森（Michael Lorenzen）、蘇亞雷斯（Jose Suarez）和巴雷亞（Jaime Barria）。目前看來這個輪值在美聯西區的競爭力不算太高，因為遊騎兵與水手在這個休賽季都有顯著補強，而上季龍頭太空人的實力也沒有太大削減，天使要在美西出線仍舊相當不容易。