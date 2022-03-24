MLB／加盟雙城只簽3年約 美媒爆料柯瑞亞團隊的如意算盤

自由市場最大咖游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）最終情定雙城，美國媒體今天爆料他為何沒有和雙城簽下長約的原因。此外他也喊出「加盟宣言」，誓言把「冠軍文化」帶進雙城。

曾說過要簽份至少10年大約的明星游擊手柯瑞亞日前宣布加盟雙城，不過出乎外界意料的，他並未拿到長約，而是簽下3年1億530萬美元（約台幣30億元）合約，前兩年附帶逃脫條款。

美國媒體也透露柯瑞亞最終為何屈就短約的關鍵，封館結束後，他的經紀人波拉斯（Scott Boras）建議他選擇短一點的合約，這樣才能盡早找到東家，於是他們選擇了能讓柯瑞亞成長的球隊。

此外，合約前兩年皆附帶逃脫條款，因此若柯瑞亞在今年球季後決定離開雙城，他將再度成為自由球員，屆時自由市場上的游擊手將可能有道奇隊透納（Trea Turner）、紅襪隊波賈茲（Xander Bogaerts）和白襪隊的安德森（Tim Anderson），而柯瑞亞在這幾位選手中有一個重要的優勢，那就是他比其他人年輕，這將為他爭取大約時增添更多籌碼。

柯瑞亞金受訪時則表示自己很開心能夠加盟雙城：「我想在這個球隊建立冠軍文化。」他提到終極目標就是要帶領雙城贏下分區冠軍、世界大賽冠軍，並希望讓球隊的所有人建立起「冠軍心態」。

柯瑞亞選擇在雙城披上4號球衣，這個號碼原本是雙城隊2017年選秀狀元路易斯（Royce Lewis）的背號，他說：「我不小心拿走了他的號碼，抱歉路易斯。」且為了表示補償，他贈送了路易斯一支宇舶錶（HUBLOT）。