快訊

楊紫瓊自爆「掉入新冠肺炎的宇宙」 緊急取消好萊塢新片宣傳

前蘇聯軍官：俄軍犯致命錯誤將在2週內戰敗 台灣為關鍵因素

MLB／加盟雙城只簽3年約 美媒爆料柯瑞亞團隊的如意算盤

聯合新聞網 / 綜合報導
美國媒體報導柯瑞亞加盟雙城卻只簽下三年約背後的原因。 美聯社
美國媒體報導柯瑞亞加盟雙城卻只簽下三年約背後的原因。 美聯社

自由市場最大咖游擊手柯瑞亞Carlos Correa）最終情定雙城，美國媒體今天爆料他為何沒有和雙城簽下長約的原因。此外他也喊出「加盟宣言」，誓言把「冠軍文化」帶進雙城。

曾說過要簽份至少10年大約的明星游擊手柯瑞亞日前宣布加盟雙城，不過出乎外界意料的，他並未拿到長約，而是簽下3年1億530萬美元（約台幣30億元）合約，前兩年附帶逃脫條款。

美國媒體也透露柯瑞亞最終為何屈就短約的關鍵，封館結束後，他的經紀人波拉斯（Scott Boras）建議他選擇短一點的合約，這樣才能盡早找到東家，於是他們選擇了能讓柯瑞亞成長的球隊。

此外，合約前兩年皆附帶逃脫條款，因此若柯瑞亞在今年球季後決定離開雙城，他將再度成為自由球員，屆時自由市場上的游擊手將可能有道奇隊透納（Trea Turner）、紅襪隊波賈茲（Xander Bogaerts）和白襪隊的安德森（Tim Anderson），而柯瑞亞在這幾位選手中有一個重要的優勢，那就是他比其他人年輕，這將為他爭取大約時增添更多籌碼。

柯瑞亞金受訪時則表示自己很開心能夠加盟雙城：「我想在這個球隊建立冠軍文化。」他提到終極目標就是要帶領雙城贏下分區冠軍、世界大賽冠軍，並希望讓球隊的所有人建立起「冠軍心態」。

柯瑞亞選擇在雙城披上4號球衣，這個號碼原本是雙城隊2017年選秀狀元路易斯（Royce Lewis）的背號，他說：「我不小心拿走了他的號碼，抱歉路易斯。」且為了表示補償，他贈送了路易斯一支宇舶錶（HUBLOT）。

波拉斯 柯瑞亞 Carlos Correa 雙城

相關新聞

MLB／紐約疫苗政策將鬆綁 厄文、洋基、大都會受惠

紐約疫苗政策即將鬆綁，根據ESPN報導，紐約市政府打算豁免運動員出賽必須接種疫苗的規定，受惠者包括紐約籃網隊的厄文（Ky...

MLB／加盟雙城只簽3年約 美媒爆料柯瑞亞團隊的如意算盤

自由市場最大咖游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）最終情定雙城，美國媒體今天爆料他為何沒有和雙城簽下長約的原因。此外他也喊出「加盟宣言」，誓言把「冠軍文化」帶進雙城。

MLB／張育成春訓手感燙 教頭讚有料

旅美台將張育成手感持續火燙，昨天面對教士隊3打席全上壘，兩支安打包括1支二壘打，另有1次保送，守護者隊也以6：1拿下勝利...

MLB／大聯盟量身打造「大谷條款」 鼓勵更多二刀流

大聯盟為大谷翔平量身打造規則，今年起投手大谷退場後，打者翔平還能繼續打擊，這項規定讓他更有利爭取全壘打王，不過天使隊總教...

MLB／轉投藍鳥首秀 菊池雄星對洋基2局飆4K

今日迎來轉披藍鳥戰袍首場熱身賽的日籍強投菊池雄星，主投2局飆出4K、未被敲安，完全壓制洋基打者，終場以9:2擊退洋基，取得熱身賽第一場勝利。 菊池雄星在大聯盟解封後以3年3600萬美元轉戰藍鳥，

MLB／薪資仲裁價差1.1億元 洋基下周先找賈吉談延長合約

今年球季結束後合約將到期的「法官」賈吉（Aaron Judge），在薪資仲裁最後一天仍未與洋基隊達成共識。據媒體報導，雙方的價碼相差400萬（約新台幣1.1億），意味著雙方將可能走上法律途徑，到時場面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。