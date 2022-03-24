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MLB／紐約疫苗政策將鬆綁 厄文、洋基、大都會受惠

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

紐約疫苗政策即將鬆綁，根據ESPN報導，紐約市政府打算豁免運動員出賽必須接種疫苗的規定，受惠者包括紐約籃網隊的厄文（Kyrie Irving），以及洋基大都會兩支在地球隊，預計明天將由市長亞當斯（Eric Adams）親自宣布。

自從亞當斯今年宣誓就職後，就開始逐步放寬紐約市的防疫規定，他在昨天發表談話時表示：「棒球、籃球、商業活動，也會慢慢輪到。」結果今天美國媒體指出，明天預計就將宣布運動員以及藝人表演者，都不再受到接種疫苗的限制。

籃網隊目前戰績在東區第8名，這項規定的放寬讓堅持不打疫苗的厄文不再只能在客場出賽，代表最快3月29日在主場對黃蜂隊的比賽就可上場，籃網接下來主場還有6場加2場補賽要打。

洋基、大都會隊更幸運，大聯盟4月8日才開打，兩隊都有不少球員沒注射疫苗，到時不用擔心無法在主場出賽，而大聯盟目前球員接種疫苗的比例是北美四大職業運動聯盟中最低，在推動疫苗政策鬆綁上出了不少力。

不過加拿大政府並未鬆綁需施打疫苗才能入境的政策，代表球員若要作客藍鳥隊，還是需要接種疫苗才能出賽，洋基今年有10場比賽要出戰藍鳥，而根據勞資協議，球員若因此無法出賽，薪資、年資將暫停計算。

籃網 洋基 大都會

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