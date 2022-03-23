MLB／轉投藍鳥首秀 菊池雄星對洋基2局飆4K

今日迎來轉披藍鳥戰袍首場熱身賽的日籍強投菊池雄星，主投2局飆出4K、未被敲安，完全壓制洋基打者，終場以9:2擊退洋基，取得熱身賽第一場勝利。

菊池雄星在大聯盟解封後以3年3600萬美元轉戰藍鳥，提升球隊先發輪值戰力。今在藍鳥熱身賽首度亮相的菊池雄星，1局上先是保送瑞佐（Anthony Rizzo），接下來托瑞斯（Gleyber Torres）擊出內野滾地球形成野手選擇，下一棒英席亞堤（Ender Inciarte）敲出滾地球被抓出局，在2出局二壘有人的情況下，菊池立馬Ｋ掉安杜哈（Miguel Andujar），成功化解危機。

而藍鳥首局打線火力全開，單局狂敲6安，重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）先是打回第一分，接著小古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.)敲出二壘安打再拿下一分，剛從運動家交換來的查普曼（Matt Chapman）再擊出高飛犧牲打送回一分，洋基先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）也提前黯然退場。

菊池雄星第2局更連飆3K，先後解決羅里歐（Estevan Florial）、培拉薩（Jose Peraza）、拉馬瑞（Ryan LaMarre），繳出無失分好投。一蹶不振的洋基，第4局更是狂失6分，先是被小葛雷諾敲回一分，接著格里齊克（Randal Grichuk）敲出炸裂滿貫砲，最終藍鳥以9:2大勝洋基。