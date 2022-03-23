MLB／雙方價差1.1億元 賈吉與洋基恐走上薪資仲裁庭

今年球季結束後合約將到期的「法官」賈吉（Aaron Judge），在薪資仲裁最後一天仍未與洋基隊達成共識。據媒體報導，雙方的價碼相差400萬（約新台幣1.1億），意味著雙方將可能走上法律途徑，到時場面恐相當難看。

賈吉先前表示希望能在球季開始前與球隊談妥延長合約，但在此之前得在薪資仲裁大限前搞定薪水，不過雙方提出的金額仍有一段差距。據美媒指出，賈吉要求2100萬美元年薪，但洋基只願意給1700萬美元，價差達400萬美元（約新台幣1.1億）。

然而根據《華盛頓郵報》指出，洋基準備在下周與賈吉討論延長合約，若雙方達成共識、成功簽約，將可避免進入薪資仲裁庭，否則將走上聽證會，到時將可能面臨彼此關係出現裂痕的風險，因為球團會試圖找出球員的缺陷，以確保能壓低薪資。

賈吉今年將邁入薪資仲裁最後一年，若沒有與球隊達成延約協議，他將在球季結束後成為自由球員，下家動向備受關注。好在除了賈吉外，其餘符合薪資仲裁資格的球員，都與洋基達成一年合約共識，包含賈羅（Joey Gallo）獲1027.5萬美元、泰隆（Jameson Taillon）580萬美元、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）600萬美元、托瑞斯（Gleyber Torres）625萬美元、基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）470萬美元。