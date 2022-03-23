MLB／透納薪資仲裁最後一年 與道奇簽下2100萬美元合約

趕在大聯盟薪資仲裁最後一天，道奇與自家快腿游擊手透納（Trea Turner）簽下1年2100萬美元（約新台幣6億元）合約，成為今年所有獲得仲裁資格球員中獲得最高薪資。

透納在2015年8月登上大聯盟，按理來說應該要等到2019年球季才有薪資仲裁資格，但他2017年表現不俗，也讓他在隔年成為「超級二年級生」，提前取得資格，薪資也逐年水漲船高，去年球季來到1300萬美元。不過今年是透納符合薪資仲裁的最後一年，本季結束後他就有機會成為自由球員試水溫。

上季透納效力國民與道奇，他的打擊成績相當亮眼，打擊率.328、195支安打、32次盜壘成功、319個壘打數都是國聯最高，WAR（勝場貢獻值）高達6.5。

先前《MLB TR》就曾預測透納年薪有望上看1980萬美元，結果他拿到高於預期的2100萬美元。而新賽季由於席格（Corey Seager）轉往遊騎兵，透納將會回到熟悉的游擊防區，且在本季結束後，若道奇沒有提前綁住透納，他也將成為自由市場最大咖球員之一。