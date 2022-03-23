MLB／大谷條款與國聯DH制上路 大谷翔平挑戰50轟大利多
先發投手退場後還能上場擔任指定打擊的「大谷條款」本季將上路，二刀流球星大谷翔平堪稱最大、也是目前唯一的受益者，而本季該條款實施後，預估大谷翔平相較上一季能增加數十個打席，挑戰生涯單季最多的50轟可能不是夢。
過去作客國聯時，大谷翔平在不是擔任投手時僅能代打上陣，今年國聯跟進推行指定打擊後，以天使上季10場作客國聯計算，若大谷全都以DH身分出場就能增加數十個打席。
此外，為了培養更多二刀流選手，「大谷條款」本季也將上路，若天使開賽將先發投手大谷翔平排在打線內，就算「投手大谷」退場，之後還是能改當「打者翔平」，以DH的身分繼續打擊。
從增加大谷翔平打數的角度來看，這兩項變革都是利多，而上季大谷每13.9打席可敲1轟，若大谷維持與去年差不多的手感，本季增加70打席就可望多敲5轟，有機會打破上季46轟的紀錄，朝50轟邁進。
而制度的修改也間接有利於大谷翔平的下份合約，倘若他在2023年季後投身自由市場，他可以不必再侷限美聯，國聯球團勢必也會加入爭搶這位巨星的行列，屆時大谷的身價有望看漲。
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