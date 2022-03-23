MLB／加盟紅襪成洋基頭號勁敵 史托瑞讓賈吉、勒梅休不開心

自由市場上的最後一位大咖史托瑞（Trevor Story）日前以6年1.4億美元（約新台幣40億元）加盟紅襪，洋基隊球員賈吉（Aaron Judge）、勒梅休（DJ LeMahieu）得知此事後很「不開心」，表示不樂見這位明星內野手加入宿敵陣營。

在洛磯隊時與史托瑞當過三年隊友的勒梅休坦言，史托瑞加入死對頭並非他想看到的結果，他說：「我真的很不希望他去那裡（紅襪），他是一名偉大的球員，你不會想一直面對他。盡管如此，我昨天還是傳訊息給他，告訴他我為他感到興奮。」

賈吉則表示他深知史托瑞的能力，因此在得知消息後自己完全興奮不起來。不過話鋒一轉，賈吉提到他對洋基本賽季的競爭力充滿信心，「這會很有趣。我認為如果我們都做好本分、正常發揮，我們都將會有好的名次。」

據外媒報導，史托瑞加盟紅襪後，將頂替原本阿洛尤（Christian Arroyo）的位置鎮守二壘，波賈茲（Xander Bogaerts）則繼續坐鎮游擊。而史托瑞加入後，二壘防線大大升級，紅襪本季在美聯東區的競爭力也大幅提升。