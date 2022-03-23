MLB／避免薪資仲裁 國民索托年薪近5億、阿隆索暴增逾10倍

據外媒報導，國民隊強打少年索托（Juan Soto）和大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）近日都已達成合約，球團成功避免薪資仲裁，其中索托的年薪高達1710萬美元（約新台幣4億8829萬元），成為2018年亞瑞納多（Nolan Arenado）1775萬美元之後，第2年符合薪資仲裁資格的次高紀錄。

今天是大聯盟申請薪資仲裁的最後期限，國民與陣中6位符合薪資仲裁資格的球員換約，其中包含23歲的主力強打索托，他在休賽季拒絕球團提出的13年3.5億美元（約新台幣100億）延長合約，國民為避免薪資仲裁，與索托達成協議，本季年薪來到高達1710萬美元，這也是自2018年亞瑞納多1775萬美元之後，第2年符合仲裁資格的次高紀錄。

索托在菜鳥賽季出賽116場就繳出22轟、70打點和打擊率.292的成績，2019年敲出生涯新高的34轟、110打點，幫助球隊拿下世界大賽冠軍。截至目前為止4年生涯已累積98轟，距離百轟只差2支，因此之前《MLB TR》就曾預測他在薪資仲裁第2年年薪可能達到1620萬美元，如今更是超越這數字。不過預期國民未來還是希望能與他簽下長約，綁住這位自家培養的超級球星。

大都會隊「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）完成全壘打大賽衛冕！ 美聯社

除國民之外，大都會為避免薪資仲裁，也和主力打者阿隆索達成1年價值740萬美元（約新台幣2億1116萬元）合約共識，同樣避免薪資仲裁。阿隆索去年繳出37轟、94打點，打擊三圍.262/.344/.519，各項主要打擊數據都在全隊排名第一。

阿隆索前3季年薪依序僅55萬美元、65萬美元、67萬美元，而他在2019、2021年全壘打大賽都奪冠，獎金合計200萬美元（約新台幣5700萬元），已經比他這三季的薪水還多。