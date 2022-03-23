快訊

被爆已婚！瘦子親自回應「婚姻狀態」 發3影片公佈實情

強震驚人空拍畫面曝光 花蓮玉興橋28根預力梁斷數截

MiLB／最新球探報告 費城人李灝宇獲評「越看越喜歡」

聯合新聞網 / 綜合報導
最新球探報告則指出19歲的我國旅美好手李灝宇是會「越看越喜歡」的類型。 聯合報系資料照 記者陳宛晶／攝影
最新球探報告則指出19歲的我國旅美好手李灝宇是會「越看越喜歡」的類型。 聯合報系資料照 記者陳宛晶／攝影

《MLB Pipeline》近日更新農場30大新秀，19歲的我國旅美好手李灝宇被排在第20位，球探報告則指出他是會「越看越喜歡」的類型。

在平鎮高中時期被封為「怪力男」李灝宇身高178公分、體重82公斤，去年被費城人簽下，成為該隊隊史首位台灣野手。上季他在新人聯盟出賽9場，22打數敲8支安打，其中包含一轟，打擊率.364、OPS高達1.213。

打擊方面，球探指出，李灝宇有著簡潔的揮棒機制，並已懂得設定自己的好球帶，能有效重擊小白球。而由於李灝宇體型偏壯，球探預期他未來的「power」能更加提升。

有關李灝宇的腳程，球探表示他雖然不是快腿，但在跑壘表現比預期要來得好，也展現出絕佳的跑壘直覺。而自從加入費城人後，他主要鎮守二壘，球探也點出他的臂力若想鎮守三壘恐稍嫌不足。

此外，有些球探認為，李灝宇未來可能成為超乎預期的全能新秀，終極目標是發展成能在大聯盟先發的攻擊型二壘手。根據最新的球探報告評分，李灝宇目前獲得打擊50、力量50、跑速45、臂力50、守備50、總體45分的評價（評分採20～80量尺，50為平均值）。

相關新聞

MLB／張育成2安2打點2得分 連3戰長打手感太火燙

旅美台將張育成手感持續火燙，今天面對教士隊2打數2安打包括1支二壘打，而守護者隊也以6：1拿下勝利，張育成在官辦熱身賽3...

MLB／大谷規則誕生 投手退場還可繼續打擊

大聯盟與球員工會初步同意，未來投手在結束投球工作後，可以繼續留在打線之中，考量到目前聯盟唯一投打「二刀流」就是大谷翔平，...

MLB／改穿道奇球衣 弗里曼首秀就在歡呼聲中敲安

換上新球衣，弗里曼（Freddie Freeman）很快擄獲道奇隊球迷的心，在場邊「佛雷迪！佛雷迪！」的歡呼聲中，弗里曼...

MiLB／最新球探報告 費城人李灝宇獲評「越看越喜歡」

《MLB Pipeline》近日更新農場30大新秀，19歲的國旅美好手李灝宇被排在第20位，球探報告則指出他是會「越看越喜歡」的類型。

MLB／張育成打擊不再強拉 球評觀察下半身練得更壯

美國職棒大聯盟熱身賽，台灣好手張育成出賽3場，每場敲長打、貢獻打點，今天2支安打包括1支二壘安打。大聯盟球評觀察，張育成...

MLB／大谷秀新「魔球」 捕手搭檔：又進化了

今年春訓首度以投手身分出賽，天使隊日籍球星大谷翔平昨天面對皇家隊投2.1局，送出5次三振，最快球速已達99哩，比起去年同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。