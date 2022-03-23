MiLB／最新球探報告 費城人李灝宇獲評「越看越喜歡」

《MLB Pipeline》近日更新農場30大新秀，19歲的我國旅美好手李灝宇被排在第20位，球探報告則指出他是會「越看越喜歡」的類型。

在平鎮高中時期被封為「怪力男」李灝宇身高178公分、體重82公斤，去年被費城人簽下，成為該隊隊史首位台灣野手。上季他在新人聯盟出賽9場，22打數敲8支安打，其中包含一轟，打擊率.364、OPS高達1.213。

打擊方面，球探指出，李灝宇有著簡潔的揮棒機制，並已懂得設定自己的好球帶，能有效重擊小白球。而由於李灝宇體型偏壯，球探預期他未來的「power」能更加提升。

有關李灝宇的腳程，球探表示他雖然不是快腿，但在跑壘表現比預期要來得好，也展現出絕佳的跑壘直覺。而自從加入費城人後，他主要鎮守二壘，球探也點出他的臂力若想鎮守三壘恐稍嫌不足。

此外，有些球探認為，李灝宇未來可能成為超乎預期的全能新秀，終極目標是發展成能在大聯盟先發的攻擊型二壘手。根據最新的球探報告評分，李灝宇目前獲得打擊50、力量50、跑速45、臂力50、守備50、總體45分的評價（評分採20～80量尺，50為平均值）。