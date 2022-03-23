MLB／改穿道奇球衣 弗里曼首秀就在歡呼聲中敲安

換上新球衣，弗里曼（Freddie Freeman）很快擄獲道奇隊球迷的心，在場邊「佛雷迪！佛雷迪！」的歡呼聲中，弗里曼在官辦熱身賽第一個打席就敲出安打，即使最後結果是8：10輸給紅人隊也不那麼重要了。

「很高興回到球場。」弗里曼今天擔任第三棒、一壘手，「比賽就像平常的一樣，而球迷也很棒，他們讓我感覺像在主場，這是很棒的一天。」

弗里曼告別待了12個球季的勇士隊，今年改與道奇隊簽下6年1.62億美元（約台幣45.7億元）合約，今天在熱身賽首戰就繳出2打數1安打的成果。

弗里曼在1局下走上場打擊時，場邊觀眾開始喊叫著他的名字，弗里曼說：「這是新的篇章，聽到球迷呼喊我的名字感覺很好，過去12年通常道奇球迷不會對我這麼做。」

弗里曼也用球棒回應，敲出一支左外野安打，3局下的第2打席則是敲出滾地球，因野手選擇上壘，最後打完4局就退場休息，弗里曼認為光是守了4局就幫助很大，比賽的狀況跟練習還是不同，而距離開季已經不遠，必須要盡快進入狀況。