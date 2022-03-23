MLB／張育成打擊不再強拉 球評觀察下半身練得更壯

美國職棒大聯盟熱身賽，台灣好手張育成出賽3場，每場敲長打、貢獻打點，今天2支安打包括1支二壘安打。大聯盟球評觀察，張育成力量強大，休季期間下半身練得更強壯。

張育成效力克里夫蘭守護者隊，自3月18日展開熱身賽。張育成維持先發一天、休息一天的節奏出賽。他今天在主場對聖地牙哥教士的比賽，擔任先發第7棒、三壘手。

張育成分別在2局下、4局下建功。對方投手的來頭都不小，一個是去年投出無安打比賽的投手；一個是擁有日本職棒6年經驗，連2年拿下中央聯盟救援王的阪神隊守護神。

2局下，張育成面對去年締造無安打比賽的教士先發馬斯葛羅夫（Joe Musgrove），相中一記偏高的失投變化球，一棒打出強勁的平飛球，落在中外野最深處的紅土區，形成二壘安打，送回二壘上的隊友，為球隊打下全場第一分。

大聯盟電視轉播中，球評曼寧（Rick Manning）觀察張育成的打擊習性，稱讚他的力量強大，能夠把球往反方向打。

曼寧指出，張育成很會把球打向中右外野方向， 他有很大的力量能把球打出反方向的全壘打牆外，他的身體非常強壯，這個休季期間特別加強了下半身的力量，下半身練得更強壯，現在不再用強拉的方式打球。

球員時期效力印地安人（守護者前身）多年的曼寧指出，張育成靠著打擊能力，為自己爭取到表現機會，球隊願意給他更多上場比賽的時間。

張育成4局下在三壘有人的情況下上場打擊，面對教士第2任投手、去年效力日本職棒阪神虎的斯瓦瑞茲（Robert Suarez），張育成打出強勁滾地球穿越內野防線，個人單場第2支安打、第2分打點進帳。

26歲的張育成大聯盟生涯進入第4個球季，去年出賽89場，締造台灣人在大聯盟層級單季最多的9支全壘打。大聯盟的電視轉播也提出數據，指出張育成在去年球季後半段的打擊成績，可比隊上的頂級打者。

電視球評指出，如果只看去年球季尾聲3個月，張育成是隊上貢獻度最佳的打者之一，他從去年7月1日到季末的打擊率是2成80，上壘率加長打率（OPS，整體攻擊指數）僅次於隊上的明星球員拉米雷斯（JoseRamirez）。

守護者已打5場熱身賽，張育成3場先發，每一場都有長打加上打點。3月18日敲二壘安打、3月20日全壘打出爐，今天則是2打數2安打，再有二壘安打，累計7打數4安打，包括2支二壘安打、1支全壘打，打擊率5成71。