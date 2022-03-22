MLB／薛則春訓初登板就投滿5局 先習慣大都會打線熄火

薛則（Max Scherzer）今日迎來加盟大都會後初登板，熱身賽遇上馬林魚主投5局失1分、飆出5次三振，可惜隊友打擊不給力一分未得，薛則成悲情敗投終場以0：3輸球。

薛則此役首打席就被敲出安打，雖然很快就抓下接下來兩個出局數，但隨後又再挨了對方一支適時安打，首局就掉分。不過他很快就掌握住節奏，從1局下最後一個出局數開始，薛則連續解決馬林魚9位打者，其中還包含4K，直到4局下才又被擊出二壘安打，不過仍順利化解危機。

終場薛則投出5局、用72球、飆5K、被敲3安、1分責失，然而大都會打線遭對方全面封鎖，全場吞了12次三振僅擊出2支安打，害得薛則吞下熱身賽首敗。

薛則預計在春訓熱身賽還有2次登板，用球數會持續增加，下一場比賽用會拉長到85球，最後一次登板則會讓他投到100球。