MLB／捨道奇2年約跳槽勇士 簡森透露背後2大原因

勇士在明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）跳槽至道奇後，決定反挖牆角簽下終結者簡森（Kenley Jansen），談及離開道奇的原因，簡森表示除了薪資考量，自己從小的夢想就是加入勇士。

簡森自己從小就是勇士球迷，斧頭幫1990年代王朝一壘手麥葛里夫（Fred McGriff）和同鄉前輩瓊斯（Andruw Jones）都是他的偶像，再加上親哥哥阿德利（Ardley Jansen）1999年又與勇士簽約，讓他每年春訓都能造訪亞特蘭大。

34歲的簡森在2005年被道奇挑中，也就是說他目前生涯有將近一半的時間都獻給這支球隊，自然也對道奇產生情感，因此當合約到期時他的首選其實還是歸隊，原先道奇也有意留下自家守護神，不過在球團以6年1.62億美元簽下佛里曼後，薪資空間隊時被卡死，必須先削減整體薪資，避免連兩年都在繳奢侈稅。

儘管道奇願意給簡森端出一張2年合約，反觀勇士其實只開出1年1600萬美元的價碼，不過道奇究竟何時願意兌現承諾無從得知，與其繼續冒著風險等待，簡森選擇加入衛冕軍。

簡森表示自己和道奇球團並沒有交惡，反倒是很感激球隊這些年來的培育和照顧，「他們教會我如何成為一個男人、好的父親、很棒的丈夫，這就是這支球隊特別的地方，而且我們一起實現奪冠的目標，感覺真的很棒。」