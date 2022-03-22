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MLB／捨道奇2年約跳槽勇士 簡森透露背後2大原因

聯合新聞網 / 綜合報導
Braves Jansen Baseball FILE - Los Angeles Dodgers' Kenley Jansen throws during the ninth inning of the team's baseball game against the Cincinnati Reds in Cincinnati on Sept. 18, 2021. The Atlanta Braves signed Jansen to a $16 million, one-year contract Friday night, March 18. The 34-year-old Jansen, who had 38 saves and a 2.22 ERA in 69 appearances for the Dodgers last season, is expected to take over from Will Smith as the Braves' primary closer. (AP Photo/Aaron Doster, File) 美聯社
Braves Jansen Baseball FILE - Los Angeles Dodgers' Kenley Jansen throws during the ninth inning of the team's baseball game against the Cincinnati Reds in Cincinnati on Sept. 18, 2021. The Atlanta Braves signed Jansen to a $16 million, one-year contract Friday night, March 18. The 34-year-old Jansen, who had 38 saves and a 2.22 ERA in 69 appearances for the Dodgers last season, is expected to take over from Will Smith as the Braves' primary closer. (AP Photo/Aaron Doster, File) 美聯社

勇士在明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）跳槽至道奇後，決定反挖牆角簽下終結者簡森（Kenley Jansen），談及離開道奇的原因，簡森表示除了薪資考量，自己從小的夢想就是加入勇士。

簡森自己從小就是勇士球迷，斧頭幫1990年代王朝一壘手麥葛里夫（Fred McGriff）和同鄉前輩瓊斯（Andruw Jones）都是他的偶像，再加上親哥哥阿德利（Ardley Jansen）1999年又與勇士簽約，讓他每年春訓都能造訪亞特蘭大。

34歲的簡森在2005年被道奇挑中，也就是說他目前生涯有將近一半的時間都獻給這支球隊，自然也對道奇產生情感，因此當合約到期時他的首選其實還是歸隊，原先道奇也有意留下自家守護神，不過在球團以6年1.62億美元簽下佛里曼後，薪資空間隊時被卡死，必須先削減整體薪資，避免連兩年都在繳奢侈稅。

儘管道奇願意給簡森端出一張2年合約，反觀勇士其實只開出1年1600萬美元的價碼，不過道奇究竟何時願意兌現承諾無從得知，與其繼續冒著風險等待，簡森選擇加入衛冕軍。

簡森表示自己和道奇球團並沒有交惡，反倒是很感激球隊這些年來的培育和照顧，「他們教會我如何成為一個男人、好的父親、很棒的丈夫，這就是這支球隊特別的地方，而且我們一起實現奪冠的目標，感覺真的很棒。」

薪資 佛里曼 夢想

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