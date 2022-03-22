快訊

東航MU5735空難：737NG與中共民航第二慘案？

減脂也能不掉肌肉！減重醫師教你吃夠蛋白質 有效提升減肥速度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／「國民先生」11號選618退休 是王建民摔手套的日子

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
「國民先生」辛默曼（Ryan Zimmerman）11號球衣退休，確定成為國民隊史第一人。 美聯社
「國民先生」辛默曼（Ryan Zimmerman）11號球衣退休，確定成為國民隊史第一人。 美聯社

國民先生」辛默曼（Ryan Zimmerman）確定成為國民隊史第一人，他的11號球衣，未來在國民再也沒有其他人可以穿上，球團選在美國時間6月18日為他舉辦球衣背號引退儀式，相中他生涯首度敲出再見轟的日子，而那也是王建民摔手套的日子。

球團老闆雷納（Mark Lerner）今天受訪時曝光這項計畫，球團隨後證實，「國民隊史再也不會有其他選手穿上11號，這是屬於『國民先生』辛默曼的號碼。」

國民於前身蒙特婁博覽會時期有3個退休背號，球隊變身國民後，這些背號重出江湖，目前國民除了在全大聯盟退休的「42」號外，並無其他退休背號，「11」號將成第一個。

辛默曼從2005年升上大聯盟，今年2月宣布退役，生涯以終生國民畫下句點，共留下16季出賽紀錄，敲出1846安、284轟、1061分打點，多項打擊數據都是隊史排名第一，2019年也一起拿下世界大賽冠軍。

國民決定退休他的背號，教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）認為是他應得的，「我認為他的背號應該被退休，一位選手能在同一隊打那麼多年是不常見的，看看他所寫下的成就，我很榮幸曾經執教於他，我們也一直都保持好友關係。」

國民規畫「辛默曼周」，將在美國時間6月17日的雙重賽，發放與辛默曼相關的進場贈禮，18日賽前則是舉辦球衣引退儀式，選在這天是因辛默曼在2006年的同一天敲出生涯首發再見轟，對手為洋基

台灣球迷也肯定很有印象，因為當時正是王建民在第9局繼續登板、挑戰完投勝，卻挨了辛默曼的再見兩分砲，洋基以2：3輸球，向來情緒內斂的王建民，罕見在場邊怒摔手套，為建仔生涯的著名戰役之一。

國民 王建民 洋基

延伸閱讀

中職／不想只「靠爸」 福來喜盼靠自己在台灣留下名號

中職／陳琥捎來哈波求職訊息 王建民幫估球衣尺寸2XL

MLB／哈波兼差腦筋動到兄弟 找前隊友王建民牽線

棒球／王建民35歲獨盟拚回MLB 陽岱鋼一樣年紀挑戰未來

相關新聞

MLB／大谷翔平先發2.1局飆5K 扛不扛開幕戰先發再等等

天使隊「二刀流」大谷翔平今年春訓首度擔任投手出賽，今天面對皇家隊演出2.1局失1分，送出5次三振，還在測試球路階段就有好...

MLB／「拋光版」二刀流 天使捕手預告大谷今年更強大

天使隊日籍球星大谷翔平去年開啟真正的「二刀流」，投出MVP級賽季，今年球季的期待值更高，捕手史塔西（Max Stassi...

MLB／「國民先生」11號選618退休 是王建民摔手套的日子

「國民先生」辛默曼（Ryan Zimmerman）確定成為國民隊史第一人，他的11號球衣，未來在國民再也沒有其他人可以穿...

MLB／連兩年扛開幕戰機率高 達比修3局飆速賞6K

教士隊日籍投手達比修有今天在熱身賽登板，面對洛磯隊先發3局無失分，被敲3安打有2支要算隊友的「鍋」，送出6次三振，在陣中...

MLB／捨道奇2年約跳槽勇士 簡森透露背後2大原因

勇士在明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）跳槽至道奇後，決定反挖牆角簽下終結者簡森（Kenley Jansen），談及離開道奇的原因，簡森表示除了薪資考量，自己從小的夢想就是加入勇士。

MLB／張育成敲春訓首轟 球探再次強調「他只需要機會」

去年揮出9轟賽季，旅美好手張育成迎接新球季積極「熱機」中，昨天在熱身賽敲出陽春砲，成為今年春訓首轟，所效力的守護者隊終場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。