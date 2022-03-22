MLB／「國民先生」11號選618退休 是王建民摔手套的日子

「國民先生」辛默曼（Ryan Zimmerman）確定成為國民隊史第一人，他的11號球衣，未來在國民再也沒有其他人可以穿上，球團選在美國時間6月18日為他舉辦球衣背號引退儀式，相中他生涯首度敲出再見轟的日子，而那也是王建民摔手套的日子。

球團老闆雷納（Mark Lerner）今天受訪時曝光這項計畫，球團隨後證實，「國民隊史再也不會有其他選手穿上11號，這是屬於『國民先生』辛默曼的號碼。」

國民於前身蒙特婁博覽會時期有3個退休背號，球隊變身國民後，這些背號重出江湖，目前國民除了在全大聯盟退休的「42」號外，並無其他退休背號，「11」號將成第一個。

辛默曼從2005年升上大聯盟，今年2月宣布退役，生涯以終生國民畫下句點，共留下16季出賽紀錄，敲出1846安、284轟、1061分打點，多項打擊數據都是隊史排名第一，2019年也一起拿下世界大賽冠軍。

國民決定退休他的背號，教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）認為是他應得的，「我認為他的背號應該被退休，一位選手能在同一隊打那麼多年是不常見的，看看他所寫下的成就，我很榮幸曾經執教於他，我們也一直都保持好友關係。」

國民規畫「辛默曼周」，將在美國時間6月17日的雙重賽，發放與辛默曼相關的進場贈禮，18日賽前則是舉辦球衣引退儀式，選在這天是因辛默曼在2006年的同一天敲出生涯首發再見轟，對手為洋基。

台灣球迷也肯定很有印象，因為當時正是王建民在第9局繼續登板、挑戰完投勝，卻挨了辛默曼的再見兩分砲，洋基以2：3輸球，向來情緒內斂的王建民，罕見在場邊怒摔手套，為建仔生涯的著名戰役之一。