MLB／連兩年扛開幕戰機率高 達比修3局飆速賞6K

教士隊日籍投手達比修有今天在熱身賽登板，面對洛磯隊先發3局無失分，被敲3安打有2支要算隊友的「鍋」，送出6次三振，在陣中其餘前段先發趕上開季難度高的情況下，他連兩年為教士隊扛開幕戰的機率高，他也自信喊話，能在開幕日調整到理想進度。

達比修此役共用46球，最快球速96哩（約154公里），帳面上被敲3安打，但其中2安要算是邁爾斯（Wil Myers）、游擊手金河成的隱形失誤，他也送出6次三振。

達比修在2月底就曾於推特分享自主訓練的牛棚球速，直球逼近96哩，比去年同期的92哩更快，今天端上直戰場上也確實如此，他也對此表示，這令自己感到安心。

達比修指出，他心裡有預期封館可能會持續一段時間，但自己持續做好準備，目前進度沒有問題，「我感覺我能調整到我的預期進度，在開幕戰那天。」

達比修去年就是教士的開幕戰先發投手，當時面對響尾蛇隊先發4.2局、失4分，以無關勝敗收場。由於克里文格（Mike Clevinger）前年季後進行TJ韌帶置換手術，預計本周先從小聯盟熱身賽展開復健賽，史奈爾（Blake Snell）的進度也相對落後，讓達比修連兩年扛開幕戰的機率大增。

達比修為目前教士調整進度最快的先發投手，但他也坦言要在開季前調到100%，真的很難，但他認為達到出賽程度沒有問題。教士總教練梅爾文（Bob Melvin）也說：「以目前來看，他的狀況確實滿好。」