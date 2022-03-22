MLB／「拋光版」二刀流 天使捕手預告大谷今年更強大
天使隊日籍球星大谷翔平去年開啟真正的「二刀流」，投出MVP級賽季，今年球季的期待值更高，捕手史塔西（Max Stassi）季前曾與他一起訓練一段時間，看到了大谷的季外鍛鍊，他預告今年將是「拋光版」的雙刀。
回顧去年大谷在春訓的投球成績，堪稱慘不忍睹，4場先發吞下0勝3敗、防禦率12.19，讓外界對他身為投手的那一面鋒刃充滿懷疑，但進入正式賽季後揮別這些問號，甚至在明星賽後投出王牌級的成績。
大谷去年全年結算，在打擊區上敲出138安、46轟、100分打點外帶26盜，切換到投手模式也有9勝、防禦率3.18、156次三振入袋。
不同於去年春訓投得跌跌撞撞，大谷今年在春訓的首場登板，先發2.1局失1分、送出5次三振，儘管只是測試球路階段，但已繳出不俗成績，史塔西、總教練麥登（Joe Maddon）賽後都是滿滿稱讚。
今年大谷的雙刀可望更鋒刃，史塔西表示，大谷經歷去年賽季後，修正不足之處，他在季外看到大谷多努力投入訓練，今年看到的他比去年更強壯，「去年是他經歷TJ手術後的第一個完整賽季，所以我覺得他也在累積經驗、累積好的感覺。」
史塔西預告，「有了去年經驗後，我認為他更理解如何運用二刀流，更清楚自己應該做什麼，他還希望增加自己的工作量。」"
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