MLB／大谷翔平先發2.1局飆5K 扛不扛開幕戰先發再等等

天使隊「二刀流」大谷翔平今年春訓首度擔任投手出賽，今天面對皇家隊演出2.1局失1分，送出5次三振，還在測試球路階段就有好投，總教練麥登（Joe Maddon）大讚：「他真的很棒！」但是否由大谷扛下開幕戰先發，他還不打算在此時公布。天使終場以5：8不敵皇家。

大谷共用50球，其中34球是好球，第3局因伊斯貝爾（Kyle Isbel）三壘打、奧利偉斯（ Edward Olivares）一壘打串聯而失血，大谷此役被敲的3安打，有2支出自奧利偉斯。

大谷提到，此役課題在於提升球數及看看打者對他球路的應對，所有球路都用了，唯獨指叉球例外，原因是這是他在今年春訓把握度最高的球種，因此花了更多心思在加強卡特、滑球。

搭檔捕手史塔西（Max Stassi）指出，大谷此役以測試球路為主，包括嘗試以曲球為第1球的投球策略、把卡特投到內外角，「他希望先抓到感覺。」

「大谷的狀況真的很好，史塔西甚至還說他看起來比去年更好。」麥登指出，奧利偉斯看起來對大谷的球路掌握不錯，但大谷今天的表現依然出色，整體狀況也都在調整進度內。

麥登尚未宣布開幕戰先發投手，然而大谷是眾望所歸，他的調整進度規畫在開季時投到90球以上，也順應今年的縮水春訓，大谷微調自己的課表。

大谷表示，「今年春訓比較短，所以我在先發之間的休息天數較短，我必須在練球中、在比賽中提升我的用球量。」