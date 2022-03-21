MLB／大谷翔平備戰熱身賽登板 搭檔捕手：他又更強了
天使二刀流大谷翔平明將在熱身賽掛帥先發，今天先進牛棚調整找手感，他一共投了16球，包含直球、變速球及卡特球混合練投，接球捕手鈴木清大讚大谷「表現比去年還要好」。
上季大谷翔平以投手身分出賽23場，成績為9勝2敗，防禦率3.18，差點就能完成雙位數勝投，其中鈴木清有17場和他搭檔，今天訓練時依舊由鈴木清蹲捕，這名38歲資深捕手認為，大谷翔平今年投球實力將會比去年再升級。
「比去年更好的感覺，去年的這個時候還在準備中，現在已經能舒服地投球，感覺很不錯，比去年好很多。」
天使總教練麥登（Joe Maddon）則表示，大谷明天不會站上打擊區，用球數預計會落在45到50球，事實上麥登爆料，原本計畫是要讓大谷到小聯盟先發，但大谷傾向在大聯盟出賽，認為這樣對調整比較有幫助。
Shohei Ohtani and Noah Syndergaard throwing this morning at #Angels camp. Ohtani is starting on the mound Monday vs. the Royals. Syndergaard will start a Minor League game on Tuesday. pic.twitter.com/5O2uRcSako— Jake Rill (@JakeDRill) March 20, 2022
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