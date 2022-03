MLB／大谷翔平備戰熱身賽登板 搭檔捕手：他又更強了

天使二刀流大谷翔平明將在熱身賽掛帥先發,今天先進牛棚調整找手感,他一共投了16球,包含直球、變速球及卡特球混合練投,接球捕手鈴木清大讚大谷「表現比去年還要好」。

上季大谷翔平以投手身分出賽23場,成績為9勝2敗,防禦率3.18,差點就能完成雙位數勝投,其中鈴木清有17場和他搭檔,今天訓練時依舊由鈴木清蹲捕,這名38歲資深捕手認為,大谷翔平今年投球實力將會比去年再升級。

「比去年更好的感覺,去年的這個時候還在準備中,現在已經能舒服地投球,感覺很不錯,比去年好很多。」

天使總教練麥登(Joe Maddon)則表示,大谷明天不會站上打擊區,用球數預計會落在45到50球,事實上麥登爆料,原本計畫是要讓大谷到小聯盟先發,但大谷傾向在大聯盟出賽,認為這樣對調整比較有幫助。

Shohei Ohtani and Noah Syndergaard throwing this morning at #Angels camp. Ohtani is starting on the mound Monday vs. the Royals. Syndergaard will start a Minor League game on Tuesday. pic.twitter.com/5O2uRcSako