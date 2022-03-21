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MLB／黃暐傑大聯盟春訓初登板 隊友暴傳丟1分

聯合新聞網 / 綜合報導
黃暐傑披上巨人隊球衣，在本季大聯盟熱身賽首次亮相。 圖／擷自影片
黃暐傑披上巨人隊球衣，在本季大聯盟熱身賽首次亮相。 圖／擷自影片

黃暐傑季前與巨人簽下小聯盟約，今在大聯盟春訓熱身賽對上紅人首次亮相，兩局投球因隊友失誤掉1分。

28歲的黃暐傑2015年效力響尾蛇，2018年轉戰遊騎兵，隔年順利迎來大聯盟初登板，可惜2020年8月遭到遊騎兵釋出。黃暐傑去年轉戰多明尼加冬季聯盟加入東方之星隊，持續出賽維持手感，盼能游回大聯盟，熬到今年總算回歸美職，1月底順利與巨人簽約。

黃暐傑今天在5局下巨人以2比5落後時登板，先是讓法瑪（Kyle Farmer）、杉賽爾（Nick Senzel）敲出游擊方向滾地球，接著再以中外野飛球解決莫蘭（Colin Moran），完成三上三下。

6局下黃暐傑遭遇亂流，先後被道森（Ronnie Dawson）掃二壘安打、保送希爾達（Allan Cerda）上壘，讓下一位打者製造出滾地球後，黃暐傑自己處理傳二壘完成封殺，不料游擊手傳往一壘時暴傳，讓三壘跑者回來得分。

下一棒桑塔納（Cristian Santana）又敲出一壘安打，在教練喊完暫停後，黃暐傑回穩飆出三振、滾地球出局化解危機結束這個半局，不過巨人終場仍以4：9不敵紅人。

黃暐傑此役投2局，被敲2支安打，失1分，奪1次三振，有1次保送，防禦率4.50。

黃暐傑 巨人

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