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MLB／告別7年戰友 亞土維：沒想過柯瑞亞會離開

聯合新聞網 / 綜合報導
柯瑞亞（右）離隊，亞土維（左）感慨萬千。 歐新社
柯瑞亞（右）離隊，亞土維（左）感慨萬千。 歐新社

明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）確定離開太空人，和雙城簽下3年1億530萬美元（約台幣30億元）大約，昔日和他共組二游連線的亞土維（Jose Altuve）受訪時坦言：「沒想到柯瑞亞會離開。」

27歲的柯瑞亞過去7年在太空人一共出賽752場，敲出133轟，2020年球季雖然陷入低潮，但去年反彈打出2成79打擊率、26轟、34支二壘打、92分打點的球季，守備數據上也可排名大聯盟前段班。

柯瑞亞效力太空人期間，都有亞土維一同並肩作戰，兩人歷經許多風雨，包括捲入「作弊風暴」，如今將要分道揚鑣，亞土維表示這件事完全不在意料之中，「我很驚訝，我完全沒有意料到，我們當然會想念他，他在場上場下都是一個優秀的人，他是我們的領袖之一。」

「現在他轉隊了，我為他高興，他拿到一份很棒的合約，我知道他在那邊一定會表現得很好，他也將會讓雙城變得更強。」

儘管亞土維對多年戰友獻上遙遠的祝福，他仍感嘆從前相處的時光只能變成回憶，「我們以前共進晚餐很多次，也花很多時間在房裡討論各種事，這將會是我最懷念的事情。」

太空人 Jose Altuve Carlos Correa

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