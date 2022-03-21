MLB／「故事哥」6年約穿紅襪 游擊防區沒位改守二壘

自由市場最後一位大咖史托瑞（Trevor Story）以6年1.4億美元(約40億台幣)加盟紅襪，由於陣中已有另一名游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）坐鎮，「故事哥」下季預計將會改守二壘。

29歲的史托瑞過去效力於洛磯，六年生涯從沒離開過游擊防區，曾在2019年完成比平均值高出18次的出局數，防守能力備受肯定還入圍金手套。今年轉戰紅襪，由於隊上已有待了7年的主戰游擊手柏格茲，「故事哥」只能被迫改位，將轉往二壘發展。

紅襪多功能球員赫南德茲（Enrique Hernández）上季時常擔任二壘手，在史托瑞加入後他透露自己應該會移駕至中外野，同時他也表示，史托瑞一開始勢必會對改變守備位置感到不習慣，不過他相信當過游擊手的球員，基本上沒有其他位置是會難倒他的。

「雖然一開始可能會有點陌生，但我見證過他（史托瑞）驚人的運動能力，天賦十足的他，絕對能夠無縫接軌轉換到二壘。」