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MLB／國民暖心安排 太空人教頭見證兒子遞完打序敲勝利打點

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
國民隊達倫．貝克（中）賽前遞交先發打序，在本壘前與太空人教頭父親碰頭。 路透
國民隊達倫．貝克（中）賽前遞交先發打序，在本壘前與太空人教頭父親碰頭。 路透

國民隊今天以3：2擊敗太空人隊賽前，上演父與子的溫馨時刻，在國民教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）的暖心安排之下，去年選秀第10輪入隊的達倫．貝克（Darren Baker）支援大聯盟熱身賽，賽前遞交先發打序，在本壘前碰頭的太空人教頭正是他的父親。

72歲的貝克（Dusty Baker），擁有19年大聯盟選手生涯、24年教頭生涯，2020年接下燙手山芋太空人兵符，不少目前業界教練都是他的昔日子弟兵，包括馬丁尼茲。

馬丁尼茲安排的驚喜保密到家，距離開賽已剩不到1小時，才從隔壁的小聯盟春訓基地叫來小貝克，且由他負責遞交打序，當他緩步走向本壘時，老貝克滿臉詫異，又有著藏不住的驕傲。

老貝克笑說：「他抱了我，我已經準備要走了，他又給我一個擁抱，還被主審制止『不要再抱了！』」他說確實被這個安排嚇到了，「但這就是馬丁尼茲。」

小貝克透露，父子兩人曾想像過同場會是怎樣的畫面，但就在今天的比賽中發生，是他起床時怎麼也想不到的事，「我知道這一定會是特別的時刻，但當我們在本壘擁抱時…我不知道欸，那一瞬間感覺這些年、這些事都浮上心頭。」

小貝克在7局的首打席，第1球就敲出安打，但老貝克更滿意的是兒子在8局的高飛犧牲打，送回國民的致勝分，「你看過很多年輕人會打第一球，因為那可能是最好攻擊的1球，我印象更深的是，他在兩好球後的高飛犧牲打送回跑者。」

由於國民、太空人共用春訓基地，父子倆在春訓期間住在一起，老貝克偶爾也會晃到小聯盟，隔牆看看兒子一眼。

老貝克透露兩人一起住勢必要有生活守則，他們會分擔家事，他通常會幫兒子張羅晚餐，但有潔癖的他，也要求兒子垃圾要清、看到洗手槽裡有碗盤要洗；至於今天的晚餐計畫，老貝克打算帶兒子外出用餐，他笑說：「是的，我會買單。」

國民 太空人

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