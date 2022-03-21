MLB／棒打運動家左投 張育成今年春訓首轟出爐了
守護者今天與運動家隊在熱身賽戰成9：9平手，台將張育成有失誤、也有全壘打，第2局敲出一發陽春砲，狙擊去年拿下10勝的左投厄文（Cole Irvin），今年春訓首轟出爐，為挑戰從去年的9轟賽季再上層樓「熱機」中。
張育成為目前在40人名單中的唯一台將，今天在熱身賽擔任先發第7棒、二壘手，第2局敲出陽春砲，第3局為一壘方向界外飛球出局，第6局則因野手選擇上壘，在隊友的連續安打串聯下，跑回分數，此役3打數1安打、有1分打點、跑回2分。
張育成的失誤出現在第3局，2出局後，平德（Chad Pinder）打向二壘的張育成管區，失誤將他送上壘包，隨後盗上二壘，所幸最終並未釀成失分。
張育成在熱身賽出賽2場，累積5打數敲出2安打、都是長打，打擊率4成，向來關注張育成的前太空人、水手隊球探普萊斯寇夫（Bernie Pleskoff），在這發全壘打出現後，也再次強調：「我說過了，我喜歡他的擊球，他只是需要上場機會。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言