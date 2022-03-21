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MLB／棒打運動家左投 張育成今年春訓首轟出爐了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
張育成今年春訓首轟出爐。 美聯社資料照
張育成今年春訓首轟出爐。 美聯社資料照

守護者今天與運動家隊在熱身賽戰成9：9平手，台將張育成有失誤、也有全壘打，第2局敲出一發陽春砲，狙擊去年拿下10勝的左投厄文（Cole Irvin），今年春訓首轟出爐，為挑戰從去年的9轟賽季再上層樓「熱機」中。

張育成為目前在40人名單中的唯一台將，今天在熱身賽擔任先發第7棒、二壘手，第2局敲出陽春砲，第3局為一壘方向界外飛球出局，第6局則因野手選擇上壘，在隊友的連續安打串聯下，跑回分數，此役3打數1安打、有1分打點、跑回2分。

張育成的失誤出現在第3局，2出局後，平德（Chad Pinder）打向二壘的張育成管區，失誤將他送上壘包，隨後盗上二壘，所幸最終並未釀成失分。

張育成在熱身賽出賽2場，累積5打數敲出2安打、都是長打，打擊率4成，向來關注張育成的前太空人、水手隊球探普萊斯寇夫（Bernie Pleskoff），在這發全壘打出現後，也再次強調：「我說過了，我喜歡他的擊球，他只是需要上場機會。」

張育成 守護者

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