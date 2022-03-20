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MLB／小葛雷諾熱身賽敲超大號全壘打 仍評狀態不到100％

聯合新聞網 / 綜合報導
去年美聯全壘打王小葛雷諾在熱身賽首場首打席就開轟。 美聯社
去年美聯全壘打王小葛雷諾在熱身賽首場首打席就開轟。 美聯社

大聯盟熱身賽近日開打，去年大放異彩的藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天首度出賽，他在首打席就打出426英尺的超大號全壘打，不過他自評這一轟的把握度其實還不到100％，也令人更加期待準備萬全的小葛雷諾本季表現能否更上一層樓。

小葛雷諾今天面對費城人擔任先發第三棒一壘手，首打席就敲出426英尺、擊球初速104.5英哩的超大號全壘打，幫助球隊先馳得點。第2個打席滾地球出局，總計2打數1安打、1分打點，最終藍鳥以2：3輸球。

美國媒體報導，小葛雷諾在這個休賽季並未特別調整體態，體重仍維持在113公斤，而對於今天的全壘打，他表示自己感覺還未到「100％」：「站在打擊區的感覺還不錯，但不是我想呈現的方向，我想把握每次打擊，並從中學到一些東西。有時候我還看不清速球和曲球，但這就是春訓的目的，我一定會準備好的。」

小葛雷諾去年打擊大爆發，打擊率.311、OPS高達1.002，還狂敲48轟，最終與皇家隊捕手培瑞茲（Salvador Perez）並列美聯全壘打王，年度MVP獎項則敗給大谷翔平。

美國

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