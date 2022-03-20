MLB／聽到鈴木誠也示愛 楚奧特：很期待相會

日本野手鈴木誠也在加盟小熊隊的記者會直呼：「楚奧特，我愛你。」楚奧特（Mike Trout）本人也看到了，而且跟大谷翔平打聽之後，楚奧特說：「很期待與他相會。」

鈴木誠也昨天以5年8500萬美元（約新台幣24億元）合約加盟小熊，選擇穿上27號是因為崇拜楚奧特，他在記者會上直接用英語「趁亂告白」的影片，成為網路上熱門話題。

楚奧特今天在官辦熱身賽首次出戰，也被問到是否看過鈴木誠也這段影片，他說：「我看過喔，我很喜歡。」雖然沒看過鈴木誠也比賽，不過楚奧特跟大谷還有水原一平（翻譯）打聽過他，「知道他是位很棒的選手，期待與他相會」。

天使隊今年在例行賽不會對上小熊隊，不過官辦熱身賽在3月25日、4月3日都會碰頭，屆時楚奧特、大谷翔平與鈴木誠也的互動想必會是外界焦點。