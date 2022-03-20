MLB／勇士無預警簽下歐森 弗里曼震驚坦言未獲球團告知

在勇士隊宣布與一壘手歐森（Matt Olson）簽下8年長約後，幾乎等同於放棄自家明星球員弗里曼（Freddie Freeman），對此，弗里曼的父親弗雷德（Fred Freeman）受訪時表示，兒子當下對球團的決定一無所知，因此當他得知勇士簽下歐森後驚訝地直呼「不敢相信」。

過去12年來一直都是勇士隊招牌球星的弗里曼上季帶領球隊拿下世界大賽冠軍，季後成為自由球員。不過，封館結束後勇士就立刻簽下明星一壘手歐森，還給了他8年約，這也讓弗里曼不得不另覓東家，最終以6年1.62億美元（約新台幣45億9160萬元）加盟道奇。

據美國媒體《USA Today》報導，勇士簽下歐森消息紕漏的當下，弗里曼正與父親在健身房訓練，兩人都難以置信地瞪大了眼睛，弗雷德回憶當時的情景，兒子弗里曼震驚地說：「我簡直不敢相信。他們為什麼不告訴我？這是怎麼發生的？這是從哪兒冒出來的？他們沒有告訴我他們正在進行（談約），這是到底是怎麼發生的？」

弗雷德透露，兩人回家後，全家人呆坐在客廳整整兩小時，妻兒也相當震驚，隨後淚流滿面。「他（弗里曼）一遍又一遍地說：『我簡直不敢相信，他們交易了歐森，結束了。』」弗雷德說。

歐森加盟勇士後，各球團對弗里曼的追逐也愈來愈積極，但他對此已相當疲憊，他拒絕了與其他球團面談的機會，選擇和道奇簽下6年約。他對父親說：「我已經厭倦了，球季3週後就要開始了，我想加入道奇。」

弗里曼一直希望和勇士簽下至少6年合約，但球團只願提供5年報價，所以雙方才遲遲未達共識，道奇給出6年長約可說是正合他的意。弗雷德另外提到，兒子之所以堅持多1年約並非金錢考量，而是出於對棒球的熱情，他說：「他的生涯已經賺了很多錢，想再多1年只是因為他想繼續打球。」