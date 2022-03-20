MLB／才跟楚奧特重新連線 麥登想讓大谷打一棒

大谷翔平與楚奧特（Mike Trout）終於再次連線，兩人今天在官辦熱身賽首次上場，天使隊的主場首戰對上響尾蛇隊，以12：5拿下勝利，不過未來總教練麥登（Joe Maddon）考慮讓大谷翔平打第一棒。

楚奧特上一次出賽是在去年5月18日，之後因右小腿拉傷關係，一直都未出賽，導致去年僅跟大谷翔平「合體」出賽33場，天使隊火力幾乎剩下大谷一個人扛。

但今天兩人再次合體，楚奧特作為第三棒、中外野手，2打數敲出2支一壘打，而第二棒的指定打擊大谷翔平則是2打數1安打，帶有打點。

「有點久沒打了。」306天沒有出賽的楚奧特在賽後表示：「我很期待能夠健康出賽，感覺很好，賽前還有點緊張，但兩個打席的結果都很滿意，可以好好看球。」

不過二棒大谷、三棒楚奧特的安排可能改變，總教練麥登表示，今天三壘手瑞登（Anthony Rendon）、右外野手馬許（Brandon Marsh）都缺陣，等兩人歸隊，「有可能安排大谷打第一棒。」

麥登認為大谷今天狀況看起來非常好，這個階段主要觀察選手的動作，大谷在敲安後到一壘的繞壘很正常，沒什麼需要擔心的地方，「等到開幕戰他就會調整好」。

打者大谷今天首次出賽，至於投手翔平的登板日預計是在3月22日對上皇家隊。