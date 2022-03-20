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MLB／馬林魚大補強 3年3600萬美元簽下世界大賽MVP

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
Jorge Soler。 美聯社
Jorge Soler。 美聯社

世界大賽MVP索勒（Jorge Soler）要離開勇士隊，成為自由球員的他與馬林魚隊簽下3年3600萬美元（約台幣10.2億元）合約，並且在前兩年都有跳脫條款。

去年球季後，馬林魚就開始以尋找可以扛起中心打線的外野手為目標，原本鎖定卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）、史瓦伯（Kyle Schwarber），但都先後與費城人隊簽約。

馬林魚隊理想的目標是中外野手，而索勒大聯盟生涯還沒守過中外野，都以右外野為主，不過攻擊火力符合馬林魚隊需求，生涯661場出賽累積121轟、343分打點，2019年曾單季敲出48轟，去年球季也有27轟、70分打點的成績。

30歲的索勒生涯從小熊隊起步，在2016年幫助球隊破解「山羊魔咒」拿下世界大賽冠軍，隨後轉至皇家隊效力，2019年打出生涯年，然而隔年在因疫情縮短的賽季中表現不佳，去年開季也有些慢熱，交易到勇士隊後大爆發，也拿下生涯第二枚冠軍戒。

馬林魚 勇士 世界大賽

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