MLB／柯瑞亞3年破億美元約情定雙城 前2年可逃脫成重點

作為今年大聯盟最大咖自由球員，柯瑞亞（Carlos Correa）最終情歸雙城隊，雙方簽下3年1億530萬美元（約台幣30億元）的合約，這份合約的總值遠低於外界預估，重點是前兩年都附帶逃脫條款。

無論哪家媒體列出的自由球員排行榜，太空人隊游擊手柯瑞亞都排名第一，封館前席格（Corey Seager）簽下的10年3.25億美元合約被認為是柯瑞亞簽約的「最低標準」。

不過根據大聯盟官網報導，柯瑞亞加盟雙城的總價只有1/3，年均薪資3510萬美元仍然創下內野手史上最高，而且今年球季後就有機會再次爭取大約。

27歲的柯瑞亞過去7年在太空人一共出賽752場，敲出133轟，2020年球季雖然陷入低潮，但去年打出2成79打擊率、26轟、34支二壘打、92分打點的球季，守備數據上也可排名大聯盟前段班。

各隊爭取柯瑞亞主要疑慮是傷勢，2017到2019年柯瑞亞在太空人一共486場比賽中缺席了192場，不過去年球季打了148場。