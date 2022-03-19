MLB／對勇士交易感到震驚 弗里曼加盟道奇薪水可領到50歲

弗里曼（Freddie Freeman）揮別效力15年的勇士，正式以6年1.62億美元（約台幣46億元）改披道奇球衣。今日球隊在加盟記者會上合約詳細內容曝光，有包含35%的延遲付款，預計會領到2040年，屆時時他已50歲。

原先想當「終身勇士人」的弗里曼，卻始終無法與球隊達成合約共識。據傳勇士在封館前提出5年1.35億美元合約給弗里曼，但他堅持要6年。雙方僵持不下的情勢下，道奇成功用地緣優勢擄獲弗里曼。

弗里曼今日透露加盟關鍵，「我67歲的父親和86歲的祖父現在可以每天來看我比賽了。能在家人面前打球就是我選擇加入道奇的主要原因。」

弗里曼正式披上道奇球衣。 美聯社

記者會上被問到得知勇士換來運動家一壘手歐森(Matt Olson)當下的心情，弗里曼直白回應他「驚呆了」，因為這代表他在亞特蘭大的旅程即將結束。他進一步解釋：「大家都知道我對這座城市有很深的情感，我完全沒預期會有這交易，我沉默了數個小時，想知道到底發生了什麼事。」

事實上早在去年開季時，弗里曼就知道季後將是他生涯首次成為自由球員，但他透露勇士無論在上個季末或春訓，對續約的態度都非常消極，他最後一次收到勇士報價是在去年的交易大限前，他的團隊提交回覆後就音訊全無。而去年勇士奪冠後至今，弗里曼表示只接到球團2次來電，一次是在封館前，另一次則是封館結束後。

「我認為如果雙方都誠實以對的話，我們不會走到自由市場上競價這一步。我從去年球季、甚至更早前就坦承願當終生勇士人，將生涯奉獻於此；但這一切對我家人就像旋風來襲，尤其封館影響讓事情變化很快，最後走向我們完全無法預期的方向。」弗里曼這麼說。

最後弗里曼被問到對於勇士總管在交易記者會上因無法留下他而哽咽有何想法，只簡短說：「我看到了，我只有這樣的回應。」

值得一提的是，根據大聯盟記者費桑（Mark Feinsand）指出，道奇為避免奢侈稅過高，選擇使用延遲支付，在弗里曼1.62億美元薪資中，有35%薪水是採分期付款的方式，5700萬美元將從2028年一直付到2040年，等於他的薪水將領到50歲。

32歲弗里曼生涯5度入選明星賽、並在獲2020年國聯MVP，去年更幫助勇士隊拿下世界大賽冠軍，並在近4年內拿下1座金手套與3座銀棒獎，生涯最後的黃金期回到家鄉加州，讓道奇組成前所未見的打線。