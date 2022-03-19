MLB／先發遭瑞佐卡位 沃特如願被交易後仍感謝洋基

洋基今日將前美聯全壘打王沃特（Luke Voit）送至教士，換來20歲小聯盟右投J.朗格（Justin Lange）。外界先前猜測洋基與一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）再續前緣後，守備位置就沒有沃特可容身之處，如今確定與洋基分道揚鑣。

沃特向美媒《ESPN》坦言早已預料到會被交易，「我知道在最後一、兩天一定會發生這些事。」但對於前往新東家他也感到相當興奮，「很高興！教士不僅是一支很棒的球隊，同時他們也非常好勝，我迫不急待想大學隊友P.強森（Pierce Johnson）一同打球。」

沃特2018年被紅雀隊換到洋基，前年縮水球季出賽56場，以22轟奪下美聯全壘打王，去年因為左膝傷勢只打68場，全壘打掉到11支。如今又面臨洋基與重砲瑞佐簽下2年3200萬美元合約，守備位置相互衝突的兩人，也讓沃特自知將成為被犧牲的那方。

事實上沃特早就喊話，若無法擔任先發就要洋基送走他，如今如願被交易後，他仍感謝球團這段時間的照顧，「新球隊的開始，對我職業生涯來說是一件好事。很感激洋基把我帶來這裡，給我有上場的機會。當初我有點被困在聖路易斯，我很感謝他們所做的一切，我喜歡這裡的球迷、也愛穿條紋球衣。祝福大家，我對未來感到興奮。」

至於教士送出的投手朗格，是在2020年選秀首輪被教士選進，特色是有三位數火球，只是控球不盡理想，去年在新人聯盟共計先發9場，投22局、送出29次三振、15次保送，拿下0勝3敗，防禦率6.95。