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MLB／哈波點菜搶到2人 費城人1億美元簽下卡斯特蘭諾斯

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
費城人隊以5年1億美元（約台幣28億元）的合約，簽下前紅人隊外野手卡斯特蘭諾斯。 歐新社
費城人隊以5年1億美元（約台幣28億元）的合約，簽下前紅人隊外野手卡斯特蘭諾斯。 歐新社

哈波（Bryce Harper）的要求，費城人隊有聽到。大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）今日指出，費城人隊以5年1億美元（約台幣28億元）的合約，簽下前紅人隊外野手卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）。

大聯盟封館結束後，哈波在受訪時談及，考慮到球隊目前的團隊薪資，應該還會進行補強，並點名布萊恩（Kris Bryant）、卡斯特蘭諾斯以及史瓦伯（Kyle Schwarber）三個人選。

結果17日費城人隊與史瓦伯達成4年7900萬美元合約的共識，今天又傳出簽下卡斯特蘭諾斯，哈波點名補強人選中，唯一漏掉的是以7年1.82億美元加盟洛磯隊的布萊恩。

30歲的卡斯特蘭諾斯去年打出生涯年，打擊率3成09、34轟都是生涯最佳，原本與紅人隊還有2年3400萬美元的合約，但他選擇提前跳出，成為自由球員，加入費城人隊後預計擔任左外野手以及指定打擊。

由於紅人隊曾對卡斯特蘭諾斯提出合格報價遭到拒絕，代表費城人隊要簽下卡斯特蘭諾斯，除了要付出1億美元外，還有一個選秀權以及50萬美元的國際簽約金，而紅人隊則會得到第一輪之後的補償選秀。

費城人 紅人 哈波

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