MLB／互挖牆角 勇士簽道奇終結者簡森1年1600萬美元

道奇隊才剛歡迎勇士隊明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）的加入，另一邊勇士隊也宣布搶到道奇隊終結者簡森（Kenley Jansen），雙方簽下一年1600萬美元合約。

34歲的簡森去年球季為道奇隊拿下38救援成功，防禦率為2.22，生涯3度入選明星賽，累積350次救援成功，後防線少了他，對道奇隊來說是一大損失。

簡森的加入則是讓勇士隊原本就不錯的牛棚更升級，去年球季勇士隊牛棚防禦率3.97排名大聯盟第10、國聯第6，季後賽表現更佳，拿下6次救援成功、防禦率3.11，是去年奪冠的一大重要因子。

勇士隊去年的終結者是史密斯（Will Smith），也拿下多達37次救援成功，防禦率3.44，加上馬茲克（Tyler Matzek）、明特（A.J. Minter）、傑克森（Luke Jackson）等中繼投手，陣容已很強大，而且在簡森之前，還簽下了去年防禦率1.55的麥克修（Collin McHugh）。