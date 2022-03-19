MLB／「楚奧特我愛你」鈴木誠也加盟小熊先示愛

日本野手鈴木誠也以5年8500萬美元（約新台幣24億元）合約加盟小熊，記者會上卻是先向天使隊球星、大谷翔平的隊友示愛，透過鏡頭說：「楚奧特（Mike Trout），我愛你。」

27歲的鈴木誠也過去效力於日職廣島隊，去年季後透過入札制度挑戰大聯盟，雖然遇到封館仍堅持尋夢，而在日職9年累積182轟、生涯打擊率3成15的成績，加上去年才幫助日本隊拿下東京奧運金牌，種種成績都讓他成功獲得一紙大約。

鈴木誠也今天出席小熊隊為他舉辦的記者會，也穿上27號球衣，當被記者問到為什麼選擇這個號碼時，他還沒等翻譯說完問題，就自己搶過麥克風用英文說：「Mike Trout，I Love You。」

身穿天使隊27號球衣的楚奧特是近年大聯盟看板球星，打棒球的人喜歡他很容易理解，大聯盟官網對於鈴木誠也的回答也說：「誰不是呢？」

「我無法想像自己來到這裡。」鈴木誠也對於終於踏出挑戰美職的第一步感到不可思議，即使事先問過達比修有、筒香嘉智、秋山翔吾等人，真的到了球場，心臟還是噗咚噗咚在跳。

記者會後，鈴木誠也馬上加入球隊訓練。 截圖自小熊官方推特

鈴木誠也表示，自己一直是以成為第一流選手為目標，所以才決定挑戰大聯盟，而選擇小熊隊則是因為被招攬加盟的熱情打動，「我在家裡都看（簡報）到流淚，真的非常棒，興奮到心臟都快爆炸。」

記者會後，鈴木誠也馬上加入球隊訓練，在打擊練習中，26次揮擊有9球越過全壘打牆，其中一球的距離推估有130公尺，之後參加實戰投打練習，過程中也嘗試與隊友哈普（Ian Happ）聊天。