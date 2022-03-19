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MLB／春訓首戰就開張 張育成長打敲回全隊第1分
旅美台將張育成春訓首戰就有好表現，一支「車布邊」二壘長打為球隊先馳得點，總計2打數1安打、1打點，守護者隊最終也以3：2擊敗紅人隊。
大聯盟因封館關係，今年春訓時間縮短，昨天官辦熱身賽開打，而4月8日新球季就要開打，跟以往春訓前段會多讓年輕球員嘗試不同，守護者隊今天首戰的先發打線幾乎就是去年大聯盟成員，包括打第7棒的二壘手張育成。
張育成3局下的首打席先被威廉森（Brandon Williamson）三振，不過4局下在球隊0：2落後時，張育成在2出局，一、二壘有人時，敲出一支三壘邊線落地的二壘安打，打回第一分，而5局上在球隊陣容大調動後退場休息。
守護者隊在5局下先靠對手失誤得到追平分，7局下阿瑞亞斯（Gabriel Arias）的安打敲回超前分，最終就以3：2在春訓首戰就拿下勝利。
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