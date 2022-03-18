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MLB／在等38歲禿子回歸？洋基還空著賈納的置物櫃
大聯盟本周開訓，各隊選手名單陸續增添人手，洋基隊的春訓基地休息室置物櫃還空著一個明顯的位置，它在過去幾年是屬於38歲老將賈納（Brett Gardner）。
賈納原有的今年合約為230萬美元的球員選擇權及718萬美元的球團選擇權，雙方都無意執行，賈納成為自由球員，但仍盼望回歸洋基，價碼成為拉鋸關鍵。
直到春訓展開，賈納尚未回歸，但過去幾年屬於他的置物櫃還空著，紐約媒體NJ.com對此的描述很生動：「這個位置為一個38歲、禿子、過去13年在隊上深受愛載的人物而空著。」
這個人就是賈納，他的背號11號也尚未被其他人選用，一位球團人員表示：「我們都還在盼望」，另一位球團人員表示，「他以前也曾有過很晚簽約，不是嗎？」
賈納去年進入自由市場時曾表態，「我希望我會回到洋基，希望明年（今年）2月時，我人會在坦帕（洋基春訓基地）。」總教練布恩（Aaron Boone）近日也被問到賈納回歸的可能性，而他回覆：「我絕對相信他還有能力在高強度的賽事中拚搏，我不會說沒有機會，我知道球團高層還在評估中，我們等著看事情發展，但我不會排除任何可能性。」
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