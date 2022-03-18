MLB／陷性醜聞被延長停職 包爾將缺席開季前8場

道奇塞揚投手包爾（Trevor Bauer）去年捲入性侵醜聞遭到停賽，之後雖以證據不足而不被起訴，但大聯盟與球員工會仍決定將他延長停職至美國時間4月16日，將至少缺席8場賽事。

包爾去年6月底被一名加州女子指控性暴力，他則認為雙方是合意性行為、全盤否認此事，不過仍遭大聯盟無限期禁賽處份，在經過警方著手調查後，因為證據不足宣布將不起訴，但根據《ESPN》報導指出，大聯盟與球員工會決定將包爾延長停職到美國時間4月16日，這也代表他將缺席開季前8場賽事。

包爾經紀人盧芭（Rachel Luba）、費特羅夫（Jon Fetterolf）發出聲明指出，「包爾目前正在配合大聯盟調查，並盼能趕緊解決問題。他仍會為2022新球季做準備。延長停職時間，並不代表聯盟調查結果。」

包爾至去年6月爆出性侵風波後就未再上場，上季僅出賽17場，戰績8勝5敗，防禦率2.59，不過他在停職期間依舊能領到薪水。