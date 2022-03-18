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MLB／想組「兄弟連線」 遊騎兵邀約席格復出被拒

聯合新聞網 / 綜合報導
退役水手三壘手席格拒絕遊騎兵「兄弟連線」邀約。 美聯社
退役水手三壘手席格拒絕遊騎兵「兄弟連線」邀約。 美聯社

去年休賽季宣布高掛球鞋的前水手三壘手席格（Kyle Seager），近日受遊騎兵隊邀約有無復出比賽的意願，與弟弟席格（Corey Seager）一同在賽場並肩作戰，但終他以「喜歡做家務」為由打槍球隊邀請。

席格去年遭水手拒絕續約後，選擇退役卸下球員身份，迎接新的生活。如今傳出遊騎兵有意找回他比賽，與弟弟席格同框組兄弟連線，但據大聯盟記者海曼（Jon Heyman）透露，席格婉拒表示，「很開心在家做家務」，沒機會目睹兩兄弟同場奮鬥的畫面。

34歲的席格，職業生涯11年都待在水手，上賽季出賽159場，打擊率雖然只有.212，但敲出35轟以及101分打點都創下生涯最佳，不過他卻在巔峰時選擇急流勇退，而弟弟卻以10年3.25億美元大約加盟遊騎兵隊，兩兄弟未來將走向不同的道路。

水手 Corey Seager Kyle Seager

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