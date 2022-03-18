MLB／「去年只是預告」 藍鳥小葛雷諾：正片即將開演

藍鳥去年球季拿下91勝，以1勝之差無緣進入季後賽。不過季後補強不斷的藍鳥宣告今年將強勢歸來、力拼衝擊冠軍的機會。陣中重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero jr.）也鄭重宣稱去年只是預告片，本季「一部好電影正要上演」，對於球隊表現有十足信心。

去年例行賽以91勝71敗飲恨失去季後賽機會的藍鳥，本季展現強烈決心，自休賽季後補強動作頻頻，先是在封館前以5年1.1億美元合約簽下強投高斯曼（Kevin Gausman），在解封後再用3年3600萬美元簽下日籍投手菊池雄星，並從運動家交換來明星三壘手查普曼（Matt Chapman），在搭配原有的陣容，無論是投手先發輪值或野手打線火力似乎都極具競爭力。

去年以48轟與皇家隊培瑞茲（Salvador Perez）並列大聯盟全壘打王的藍鳥主砲小葛雷諾，也看好球隊今年戰力提升、有望打出亮眼的戰績，並提醒外界，「去年僅是預告片，今年正片即將上映。」

對比於去年例行賽僅差1勝錯失季後賽的落寞神情，小葛雷諾經過一段時間的沈澱後，重振精神並在春訓時提到，「今年我們的目標就是進入世界大賽並且贏得冠軍。我們將保持專注，為團隊爭取最高榮耀。」另外備受關注的續留問題，小葛雷諾則表示，「一切交給經紀人來回答吧。」