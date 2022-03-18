MLB／受惠全面DH制 亞古納可先以指定打擊身份回歸

勇士隊外野手亞古納（Ronald Acuna Jr.），去年與馬林魚比賽中不幸十字韌帶斷裂，球季宣告提前報銷。近日傳出復原狀態良好，受惠於全面DH制，有望於4月底先以指定打擊之姿重返賽場，對勇士打線陣容來說無疑是一大助力。

亞古納去年7月為接殺飛球，落地時不慎重心壓在右腳，導致十字韌帶斷裂，整季報銷，也錯過勇士睽違26年來拿下世界大賽冠軍的機會。如今捎來好消息，總經理安索普洛斯（Alex Anthopoulos）透露，預計讓亞古納在4月21日前後以指定打擊的身份回歸賽場，並在5月21日後正式回到外野的位置。美媒也點出，大聯盟同意全面採用DH制，對是一大亞古納利多，將加快他回歸的時間。

在全面實施DH制度下，勇士接連簽下外野手迪克森（Alex Dickerson）並以2年1800萬美元合約，簽回去年國聯冠軍系列賽MVP羅沙里歐（Eddie Rosario）以及8年鉅約續約一壘手歐森（Matt Olson），增添陣容深度，若再加上傷癒回歸的亞古納，將有望提升球隊打線戰力。

24歲的亞古納曾拿下兩次銀棒獎，並在2018年獲德國聯最佳新秀，生涯打擊三圍 0.281/.376/.549，總計敲出105轟、246打點。