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MLB／洋基未開季就有重大傷兵 赫曼進60天傷兵名單

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
投手赫曼（Domingo German）被放進60天傷兵名單，洋基在季前就傳重大傷兵。 歐新社
投手赫曼（Domingo German）被放進60天傷兵名單，洋基在季前就傳重大傷兵。 歐新社

洋基隊簽回一壘手瑞佐（Anthony Rizzo），須在40人名單中空出一席，對應的調動引起紐約媒體更多關注，投手赫曼（Domingo German）被放進60天傷兵名單，洋基在季前就傳重大傷兵。

赫曼曾在2019年繳出18勝賽季，2020年因家暴案遭到禁賽，去年回歸賽場，出賽22場（18場先發），取得5勝4敗、防禦率4.58，季中就曾遭遇肩傷，直到今年1月傷勢問題仍未解除。

洋基教頭布恩（Aaron Boone）近日曾提到赫曼的狀況，證實相比其他投手，他的調整進度確實落後，不可能在4月8日開幕前調整到足以先發的程度，當時媒體就已預期他從傷兵名單開季的機率高，或是先從長中繼出發。

意外之舉是今天順應瑞佐的到來，洋基將他放進60天傷兵名單，意味缺陣的時間會更久。

紐約媒體指出，今天布恩接受媒體聯訪後，洋基才公布這項異動，因此未能針對赫曼的實際傷情程度得到更多資訊。

洋基 Anthony Rizzo

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