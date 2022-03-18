MLB／大谷有幫手 天使簽下2牛棚投手

天使隊的牛棚防禦率去年大聯盟30隊中排名倒數第6，今天宣布簽下泰普拉（Ryan Tepera）、布萊德利（Archie Bradley）兩名牛棚投手進行補強，以大谷翔平去年場均投球局數來看，天使牛棚仍是重要一環。

根據美國媒體報導，天使隊以2年1400萬美元合約簽下泰普拉，布萊德利則是1年375萬美元，目前仍在等待體檢通過。

34歲的泰普拉生涯7年累積12勝14敗12次救援成功、防禦率3.48，去年球季效力小熊隊及白襪隊，成績是0勝2敗2救援成功，防禦率2.79，出賽65場、61.1局投出74次三振、19次保送。

天使隊以2年1400萬美元合約簽下泰普拉。 截圖自天使官方推特

29歲的布萊德利生涯累積30勝28敗30次救援成功、防禦率3.89，去年他效力費城人隊時，拿下7勝3敗2次救援成功，防禦率3.71，53場出賽共51局，投出40次三振、22次保送。

招攬泰普拉、布萊德利的一大因素是希望減輕終結者伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）的負擔，不需要讓他在8局提前上場，總教練麥登（Joe Maddon）表示：「到季後賽之前，我們會避免這個情況出現，去年我們會讓他投超過1局，原因是牛棚太淺。」

天使隊去牛牛棚投手的防禦率是4.59，在大聯盟排到第24名，更是美聯倒數第2，僅勝過金鶯隊的5.70，然而以大谷翔平去年先發23場投130.1局來看，場均是不到6局，在他退場後仍需要牛棚投手幫忙守住勝利。