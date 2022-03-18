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MLB／春訓投手首戰確定 大谷翔平22日登板對手未定

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷春訓首場投手出賽也在今天確定，將在22日登板。 美聯社
大谷春訓首場投手出賽也在今天確定，將在22日登板。 美聯社

昨天在實戰投打練習擔任投手，大谷翔平今天再度切換模式，擔任實戰投打練習打者，與新隊友辛德賈德（Noah Syndergaard）的對決吸引關注；他的春訓首場投手出賽也在今天確定，將在22日登板，在大聯盟、小聯盟或隊內賽出賽未定。

大谷今天的調整以「打者翔平」為主，先在打擊練習中，20次揮擊有3球出牆，隨後在live BP面對拉莫斯（AJ Ramos）和辛德賈德，仍在春訓初期以觀察、看球居多，面對拉莫斯的10球皆未出棒，面對辛德賈德的3打席則依序為左外野飛球、二壘方向滾地球、中間方向平飛球。

大谷的首場投手實戰將在下周二，但不一定會在對皇家隊的官辦熱身賽登板，總教練麥登（Joe Maddon）表示，考慮到球數控制的問題，讓大谷在小聯盟出賽會更容易調整。

按照規劃，「投手大谷」的目標將是在春訓結束前，將用球數提升到5局、75球。

辛德賈德 小聯盟 皇家

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