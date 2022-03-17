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MLB／守護者新球季先送票 張育成短暫熱身賽拚了
旅美好手張育成效力的守護者隊，改名第一個球季先送禮給球迷，球團今天正式宣布，只要購買4月16日主場開幕戰門票的球迷，都享有「買一送一」的特別禮物，可以免費進場觀看4月或5月任何一場主場比賽。
大聯盟今年球季原定4月1日開打，因為勞資爭議3度改期，先延到8日，再延到15日，在雙方簽定新版協議書、結束99天封館後，確定4月8日點燃戰火。
守護者開季先打6場客場比賽，分別對皇家隊進行4連戰、紅人隊2連戰，4月16日回到主場迎戰去年107勝的巨人，也將首次讓克利夫蘭球迷看到全新戰袍。
守護者後天開始預售主場開幕戰門票，球團特別強調，就算有人一次購買4張，也可換到4張主場免費票；這僅是守護者隊史第4次在跨聯盟比賽碰到巨人，也是1995年之後首次，主場開幕戰對決國聯球隊更是空前紀錄。
張育成已經向守護者報到，準備展開官辦熱身賽，今年由於春訓時間縮短，球隊只打20場熱身賽就要展開新球季，他競爭開季名單壓力不小。
守護者前身印地安人隊在1948年奪下世界大賽冠軍後，再也不知封王滋味，乾旱期是現役球隊最久。
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